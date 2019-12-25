Канцлер ФРГ считает, что РФ не дает данных, соответствующих реальной ситуации.

Немецкий канцлер Олаф Шольц назвал "неправдой" российские заявления о разработках на Украине химического и биологического оружия. Такой позицией иностранец поделился с европейскими журналистами на пресс-конференции в Брюсселе, созванной по результатам встречи лидеров стран-участниц саммита G7. По словам Шольца, заявления РФ относительно данной ситуации не соответствуют действительности.

Действительно, Россия постоянно заявляет о том, что Украина разрабатывает биологическое и химическое оружие или что это делали другие. Это все неправда и абсолютно не соответствует истине. Олаф Шольц, канцлер Германии

Российское министерство по обороне ранее провело специальную презентацию, на которой военные сообщили о том, что власти США потратили более 200 млн долларов на финансирование биологических лабораторий на Украине. Эти учреждения участвовали в военно-биологической программе. В частности, местные ученые имели дело с возбудителями чумы и сибирской язвы. На Украине была организована сеть более чем из 30 биологических лабораторий, работавших на интересы Пентагона.

Шольц: запад готов принять новые санкции против России в случае необходимости.

Фото: ZDF

