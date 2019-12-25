Канцлер Германии рассказал о ревизии введенных антироссийских санкций.

Шольц: запад готов принять новые санкции против России в случае необходимости. Такое заявление немецкий канцлер сделал на брифинге в Брюсселе с журналистами, собранном по результатам встречи лидеров стран-участниц саммита G7. Чиновник подчеркнул, что страны Большой Семерки (Группы Семи) договорились друг с другом регулярно заниматься ревизией введенных против РФ ограничений. Олаф Шольц отметил, что международные партнеры отреагировали на проведение специальной военной операции на Украине жесткими и целенаправленными мерами воздействия на Россию.

Мы будем проводить ревизию на их эффективность - настолько долго, насколько потребуется. Мы взяли на себя обязательство по полной реализации санкций. Они работают и уже оказывают сильное краткосрочное воздействие. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Страны Группы семи призывают Россию немедленно вывести свои войска с территории Украины и создать в стране дополнительные гуманитарные коридоры для вывода мирных жителей. Также на саммите G7 призвали российского согласовать режим прекращения огня.

Шольц: контракты по газу с РФ предусматривают оплату в долларах или евро.

Фото: European Commission