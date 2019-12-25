Шольц: контракты по газу с РФ предусматривают оплату в долларах или евро

Шольц заявил, что контракты по российским поставкам природного газа предусматривают оплату в долларах или евро. Такое завление перед журналистами сделал немецкий канцлер, выступая на брифинге в Брюсселе по итогам проведенного 24 марта саммита стран-участниц G7 (Большой семерки). Чиновник заметил, что говорит об исходных пунктах соглашений, по которым страна будет отталкиваться.
Везде действуют твердые договоры, в которых указание валюты, в которой происходит оплата, является частью контракта. Это то, что должно действовать. В большинстве случаев там указаны евро или доллар.
Олаф Шольц, немецкий канцлер
Представитель Германии добавил прессе, что сейчас Запад ощущает влияние конфликта на Украине, поэтому в регионе растут цены на энергетические носители и продукты питания.
Шольц: вопрос участия РФ в ВТО и G20 должен решаться коллективно.
Фото: YouTube / El Pais
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все