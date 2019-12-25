Шольц: вопрос участия РФ в ВТО и G20 должен решаться коллективно

В Германии рассказали, что не может быть индивидуального решения.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что вопрос участия России в ВТО и G20 должны коллективно решать страны-члены, а об отдельных инициативах речи сейчас нет. Такое заявление на пресс-конференции с журналистами сделал чиновник. Он выступил вместе с председателем Европейского парламента Робертой Метсолой.

Мы запустили целый ряд санкций и приняли целый ряд решений касательно возможностей сотрудничества и членства в международных институтах. Олаф Шольц, немецкий канцлер

На Генеральной ассамблее ООН, по словам канцлера ФРГ, было "очень мало поддерживающих российскую позицию сторон". Немец уточнил, что вопрос относительно участия Москвы в ВТО также требуется решать со странами, участвующими в этой организации.

Шольц: диалог Украины и России должен выходить за рамки нынешних переговоров.