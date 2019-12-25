Шольц: диалог Украины и России должен выходить за рамки нынешних переговоров

Канцлер ФРГ призвал к общению стран на высшем уровне.

Немецкий канцлер Олаф Шольц считает, что диалог Украины и России должен выходить за рамки нынешних переговоров. Таким мнением иностранный чиновник поделился с журналистами в рамках совместной пресс-конференции с главой Европейского парламента Робертой Метсолой.

Мы знаем, что украинский президент желает того, чтобы произошли прямые переговоры между ним и Путиным. Мы нуждаемся в немедленном перемирии. Олаф Шольц, немецкий канцлер

Ранее авторы издания Financial Times сообщили со ссылкой на собственный источник о том, что украинский лидер обратился к премьер-министру Израиля с просьбой быть посредником на российско-украинских переговорах с президентом Владимиром Путиным. Кремль позже добавил, что Беннет в телефонном разговоре предложил российскому лидеру посредничество Израиля в целях приостановки военных действий.

Шольц призвал учитывать обратный эффект санкций против РФ.