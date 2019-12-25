Шольц призвал учитывать обратный эффект санкций против РФ

В Германии считают, что следует вводить преодолимые для Запада ограничения.

Канцлер ФРГ Шольц призвал учитывать обратный эффект санкций против России. Следует учитывать, что обратное влияние на страны должно быть преодолимым. Такое заявление немецкий чиновник сделал во время выступления на пресс-конференции. Ранее Берлин неоднократно говорили об отказе на данном этапе от импорта российских энергоносителей, но при этом власти страны не исключали такое решение в дальнейшем, если на сценарий на Украине будет развиваться по негативному пути.

Может выйти так, что речь будет идти не краткосрочных делах, но о длительном противостоянии. И мы должны его вместе выстоять…это справедливо и для многих других стран-членов, которые сильно зависят от импорта нефти, газа, угля. Олаф Шольц, канцлер Германии

Олаф Шольц добавил, что европейский регион и международные партнеры приняли "наиболее жесткие санкции", которые когда-либо принимались против такой большой страны. Антироссийские ограничения влияют на экономическое развитие РФ, а их последствия должны быть более драматичными.

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Фото: ZDF