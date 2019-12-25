Бербок: ЕС не может сразу стать независимой от нефти из РФ

В Германии заметили, что не все страны способны резко отказаться от российских ресурсов.

Глава министерства по иностранным делам Германии Анналена Бербок заявила, что ЕС не может сразу стать независимой от российской нефти. Соответствующее заявление немецкая чиновница сделала во время. Страны не могут немедленно отказаться от энергетических ресурсов, но планируют это сделать "в ближайшем будущем". Такими сведениями чиновница поделилась с европейскими журналистами по результатам заседания руководителей МИД стран-участниц Евросоюза.

Есть страны ЕС, которые не могут закончить закупать нефть на следующий день. Если бы мы смогли, мы бы сделали это автоматически, но сейчас мы готовим все, чтобы идти в этом направлении. Анналена Бербок, глава МИД Германии

На вопрос корреспондентов министр ФРГ добавила, что се час вопрос не в том, хотят или нет страны ЕС ввести эмбарго на импорт нефти из России. Ситуация сильно различается между разными странами региона. Для Брюсселя очень важно, чтобы участники "говорили вместе".

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