В ЕС призвали к немедленной деэскалации в Идлибе

Евросоюз продолжит сотрудничать с МИДом РФ и Лавровым.

В Евросоюзе призвали к немедленной деэскалации в Идлибе. Глава дипломатии ЕС надеется на личную встречу с Сергеем Лавровым по ситуации в Сирии. Жозеп Боррель призывает стороны конфликта прекратить огонь. Об этом сообщил в Брюсселе "ТАССу" представитель внешнеполитической службы Петер Стано.

Спикер добавил, что ЕС поддерживает с Россией связи на различных уровнях, включая посольство. Ранее организация также занималась развитием диалога с МИДом РФ. Сейчас и в будущем дипломаты не планируют отказываться от привычной работы.

Ранее ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе.