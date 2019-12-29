Армия нейтрализовала 309 сирийцев.

ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе. Уничтожены пять вертолетов, 23 танка, 10 бронемашин противника и 2 комплекса ПВО. Об этом рассказал глава Минобороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу NTV.

Решение о массированных ударах Анкара приняла после гибели в Идлибе 33 турецких военнослужащих. Чиновник не понимает, как это произошло, ведь информация о расположении сил координировались с РФ. Атака продолжалась несмотря на предупреждения со стороны Анкары.

Силы Эрдогана нейтрализовали 309 сирийских правительственных военных.

Ранее Россия отправила в Идлиб свой "самый продвинутый" самолет-разведчик.

Видео: YouTube/Al Jazeera English