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ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе

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Армия нейтрализовала 309 сирийцев.

ВС Турции поразили более 200 целей сирийской армии в Идлибе. Уничтожены пять вертолетов, 23 танка, 10 бронемашин противника и 2 комплекса ПВО. Об этом рассказал глава Минобороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу NTV. 

Решение о массированных ударах Анкара приняла после гибели в Идлибе 33 турецких военнослужащих. Чиновник не понимает, как это произошло, ведь информация о расположении сил координировались с РФ. Атака продолжалась несмотря на предупреждения со стороны Анкары.

Силы Эрдогана нейтрализовали 309 сирийских правительственных военных.

Ранее Россия отправила в Идлиб свой "самый продвинутый" самолет-разведчик.

Видео: YouTube/Al Jazeera English

Теги: идлиб, турция
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Новости Сирии,

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