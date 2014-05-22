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В ЕС признали, что недооценили проблемы с массовым производством вакцин
Сегодня, 12:28
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lesjasap

В ЕС признали, что недооценили проблемы с массовым производством вакцин

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Урсула Фон дер Ляйен объяснила, что изготовление вакцины - это сложный процесс.

В Евросоюзе признали, что недооценили проблемы с массовым производством вакцин. Об этом на заседании Европарламента рассказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Чиновница заметила, что отрасль производства должна функционировать "в ритме с научными разработками".

Мы сконцентрировались на разработке вакцин, но в целом мы недооценили проблемы, которые возникают с массовым производством. Надо 5-10 лет для создания новой вакцины, но мы это сделали за 10 месяцев. Это большая научная победа, которой надо гордиться, в некотором смысле наука опередила промышленность

Урсула Фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

В ЕК напомнили, что изготовление вакцины от коронавируса - сложнейший процесс, который требует развития. Ляйен заявила, что в препарат входит до 400 составляющих. Сейчас производством вакцины на территории ЕС заняты 100 предприятий.

Еврокомиссия требует от производителей вакцин выполнять свои обязательства по поставкам.

Фото: European Commission

Теги: вакцина, евросоюз, массовое производство, урсула фон дер ляйен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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