Еврокомиссия требует от производителей вакцин выполнять свои обязательства по поставкам. С заявлением выступила её глава Урсула фон дер Ляйен.
Европа инвестировала миллиарды, чтобы разработать первые вакцины.
Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии
Она отметила, что теперь компании-разработчики должны выполнять свои обязательства. Так, по словам фон дер Ляйен, в Евросоюзе разворачивается скандал, связанный с крупным сокращением поставок вакцины Pfizer. Также она упомянула упреждающее объявление компании AstraZeneca.
Ранее Минздрав Германии назвал условия регистрации "Спутник V" в Евросоюзе.
Видео: European Comission
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