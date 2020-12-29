По словам фон дер Ляйен, в Евросоюзе разворачивается скандал.

Еврокомиссия требует от производителей вакцин выполнять свои обязательства по поставкам. С заявлением выступила её глава Урсула фон дер Ляйен.

Европа инвестировала миллиарды, чтобы разработать первые вакцины. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

Она отметила, что теперь компании-разработчики должны выполнять свои обязательства. Так, по словам фон дер Ляйен, в Евросоюзе разворачивается скандал, связанный с крупным сокращением поставок вакцины Pfizer. Также она упомянула упреждающее объявление компании AstraZeneca.

Ранее Минздрав Германии назвал условия регистрации "Спутник V" в Евросоюзе.

Видео: European Comission