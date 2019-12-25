В ЕС поздравили Мадьяра с победой на выборах, не дожидаясь финальных итогов

Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен довольны итогами голосования за парламент в Венгрии.

Политиеские лидеры Европейского совета и Европейской комиссии Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен заявили, что рассчитывают "тесно сотрудничать" с лидером предварительно побеждающей на венгерской территории в парламентских выборах партии "Тиса" с Петером Мадьяром во главе движения. Соответствующей информацией главы Евросовета и ЕК поделились с подписчиками через социальные сети. Руководительница Европейской комиссии оперативно связалась с лидером "Тисы" для того, чтобы лично выразить ему свою готовность к "тесному сотрудничеству".

Я с нетерпением жду возможности тесно сотрудничать с премьер-министром Петером Мадьяром, чтобы сделать Европу сильнее и более процветающей. Антониу Кошта, глава Евросовета

Напомним, что в Венгрии в воскресенье, 12 апреля сjстоялись парламентские выборы. Количество депутатских мандатов – 199. Эти места распределяются двумя способами. Известно, что порядка 106 мест по мажоритарной системе остаются в одномандатных округах и 93 – пропорционально по партийным спискам. Согласно сведениям от национального избирательного офиса в Будапеште, правом голоса обладают свыше 8,12 миллиона граждан Венгрии внутри страны и за ее пределами.

Фото: António Costa