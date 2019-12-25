Антониу Кошта не стал публично раскрывать детали соглашения по финансированию коллективным Брюсселем Украины.

Участники зимнего саммита Европейского союза от 18 декабря 2025 года согласовали дополнительное финансирование украинских властей в размере 90 миллиардов евро в течение двух лет. Соответствующей информацией с журналистами поделился руководитель Европейского совета Антониу Кошта через социальные сети. Западный эксперт не стал раскрывать сведения о том, будут ли задействованы в таком решении российские активы. Однако указанные денежные средства подходят показателю альтернативного плана ЕК, который был основан на привлечении общеевропейского займа для финансирования Киева без экспроприации активов Москвы, заблокированных в регионе.

Мы достигли соглашения. Принято решение предоставить Украине €90 млрд поддержки в 2026-2027 годы. Антониу Кошта, глава Евросовета

Орбан назвал кредит ЕС для Киева потерянными деньгами.

