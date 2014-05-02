Орбан назвал кредит ЕС для Киева потерянными деньгами

В Венгрии оценили решение по Украине, которое огласил глава Евросовета Кошта.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал кредит Европейского союза для украинских властей потерянными денежными средствами. Слова иностранного политика передали западные журналисты из новостного агентства The Reuters. Авторы публикации отметили, что утром 19 декабря глава Европейского совета Антониу Кошта через социальные сети объявил аудитории о том, что страны-члены регионального сообщества договорились друг с другом предоставить 90 миллиардов евро в качестве помощи киевскому режиму на период с 2026 по 2027 годы.

Хорошо, что мы не участвуем... Это потерянные деньги. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

В ночь на пятницу иностранный телеканал Euronews сообщал, что премьер-министры Венгрии, Чехии и Словакии Виктор Орбан, Андрей Бабиш и Роберт Фицо совместно хотят предложить странам коллективного Брюсселя план по добровольному займу для помощи Украине в качестве компромисса. Однако эти государства не планируют участвовать в данной инициативе. Позже СМИ уточнило, что в последней редакции черновой версии документа говорится о том, что план совместного займа ЕС не окажет влияния на финансовые обязательства Праги, Будапешта и Братиславы.

Фото и видео: YouTube / Orbán Viktor