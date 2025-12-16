В Будапеште рассказали о том, что ЕС собирается нарушить собственное законодательство.

Бклапешт обратится с иском в Суд ЕС в том случае, если Евросоюз примет решение о конфискации замороженных на территории коллективного Запада российских активов в обход позиции Венгрии. Соответствующее заявление премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал в интервью местным журналистам с YouTube-канала Patriota. Иностранный политик подтвердил, что на саммите ЕС в Брюсселе 18-19 декабря он лично выступит против экспроприации российских активов в виду того, что противоположное решение нарушает принципы законодательства Европейского союза. Премьер-министр признал факт того, что у него мало шансов на успех, так как решение будет приниматься, скорее всего, большинством голосов. Вместе с Венгрией "против" выступает лишь небольшое число государств, включая Бельгию, Словакию и Чехию.

Поэтому, как только решение будет опубликовано, мы обжалуем его в европейском суде. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Ранее власти в будапеште говорили публично о том, что считают захват российских активов на Западе, по сути, равнозначным объявлению войны этому государству. Глава национального правительства пояснял, что изъятие сотен миллиардов у какогй-либо страны никогда в мировой истории не оставалось без ответа. Напомним, что 12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов Москвы. Европейская комиссия надеется добиться от стран-членов регионального сообщества на зимнем саммите 18-19 декабря решения об экспроприации 210 миллиардов евро от российских активов, из которых порядка 185 миллиардов евро в настоящее время блокированы на бельгийской площадке Euroclear.

Фото и видео: YouTube / Patrióta