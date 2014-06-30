В Венгрии недовольны игрой ЕК с международным правом.

Возможное решение Совета ЕС о бессрочной заморозке российских активов в регионе нанесет серьезный репутационный ущерб Европейскому союзу. Соответствующее заявление премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал через собственный аккаунт в социальных сетях. Европейский политический лидер из Будапешта пояснил подписчикам, что руководство коллективного Брюсселя и Европейской комиссии теперь уже на систематической основе насилует региональное законодательство ради того, чтобы продолжить украинский кризис. По мнению иностранного представителя, в вооруженном противостоянии с Москвой киевский режим не может одержать победу.

Сегодня брюссельцы переходят Рубикон. В полдень состоится письменное голосование, которое нанесет непоправимый ущерб ЕС. Предметом обсуждения будут замороженные российские активы, по которым государства - члены ЕС до сих пор голосовали каждые шесть месяцев и принимали единогласное решение. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан указал, что вместо того, чтобы гарантировать соблюдение договоров Европейского союза, Еврокомиссия попирает право ради продолжения конфликта, который не способна выиграть.

Орбан призвал ЕС прекратить финансирование "военной мафии" на Украине.

Фото: X (нежелательная на территории России социальная сеть, признанная экстремистской и террористической) / Orbán Viktor