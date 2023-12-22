Жозеп Боррель оценил возможные нововведения по оказанию военной помощи для ВСУ.

Главы министерств по иностранным делам стран-членов Европейского союза впервые обсудили снятие ограничений на использование армией киевского режима предоставленного коллективным Западом оружия для совершения ударов по целям, расположенным на территории России. Соответствующее заявление на пресс-конференции с журналистами сделал руководитель регионального внешнеполитического ведомства и политики безопасности Жозеп Боррель. Дипломат выступил перед СМИ по завершению встречи лидеров МИД ЕС в Брюсселе.

Мы обсудили с главой МИД Украины потребности в области обороны, в частности, дополнительные системы ПВО, особенно Patriot, а также снятие ограничений на использование западного оружия против российских военных в России. Дебаты по этому вопросу нарастают. Жозеп Боррель, глава МИД РФ

В понедельник, 27 мая, о необходимости снять такие ограничения высказался генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Во вторник руководитель Североатлантического военного альянса примет участие в заседании глав министерств по обороне от стран Евросоюза, на котором также будет обсуждаться украинский кризис.

Боррель: вопрос о третьей мировой войне не входит в компетенцию дипслужбы ЕС.

Фото и видео: YouTube / EL PAÍS