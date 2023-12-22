Глава МИД ЕС рассказал, что МИД решает не философские, а прагматические вопросы.

Глава министерства по иностранным делам и политики безопасности Жозеп Боррель отказался комментировать журналистам вопрос, толкает ли внешняя политика Европейского союза мир к третьей мировой войне, так как он "философский", поэтому не входит в компетенции его дипломатической службы. Соответствующее заявление эксперт сделал на пресс-конференции, выступая по завершению встречи лидеров МИД ЕС в Брюсселе. Таким образом иностранец прокомментировал слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что политика ЕС на территории Украине ставит мир на грань третьей мировой войны.

Этот вопрос было бы интересно обсудить на уровне глав государств ЕС. На нашем уровне, гораздо более низком и скромном, мы не можем обсуждать такие вопросы, мы должны обсуждать практические вопросы. Если лидеры стран ЕС договорились создать фонд военной поддержки Украины, то наша задача принять практические решения... Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Жозеп Боррель ответил на вопрос СМИ о том, не пытается ли коллективный Брюссель вернуть в странах Евросоюза обязательную военную службу по призыву. Дипломат заметил, что Евросоюз "и близко не имеет таких полномочий, поскольку это национальное решение". Эксперт отметил, что в газетах читал о том, что над таким решением думает британское правительство.

Украина без поставок оружия Западом капитулирует за две недели.

Фото и видео: YouTube / EL PAÍS