В ЕС не смогли договориться о переговорах с Россией

"Известия" сообщили подробности о том, как Европа готовится к диалогу с Москвой.

В СМИ появились подробности о возможном диалоге Европейского союза (ЕС) с российским руководством по мирному урегулированию ситуации на Украине. Соответствующими данными с читателями поделились журналисты газеты "Известия" со ссылкой на собственный дипломатический источник из регионального сообщества в коллективном Брюсселе. Авторы материала объяснили, что в настоящее время Евросоюз остается открытым к диалогу с Москвой, однако политические элиты так и не смогли подойти к этапу запуска официальных обсуждений вопроса. Также сторонами не было принято никакого конкретного решения по формату встречи.

Мы еще не находимся на этапе запуска таких переговоров. Каким бы ни был будущий формат, участие европейцев в процессе урегулирования ситуации на Украине неизбежно. источник издания

Напомним, что Швейцария упоминала о готовности стать площадкой для проведения нового раунда переговоров по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта.

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