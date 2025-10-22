Петр Павел: на завершение конфликта у Украины есть два месяца

Он призвал оказывать давление на Москву

У Украины есть небольшой срок, в который она может договориться с Россией. Иначе после сентябрьских выборов ситуация кардинально изменится, заявил президент Чехии Петр Павел в беседе с изданием The Telegraph.

По мнению чешского лидера, у киевского режима осталось два месяца, чтобы возобновить мирные переговоры, в противном случае после парламентских выборов в России могут объявить мобилизацию.

Я считаю, что у нас есть возможность продолжать оказывать давление и давать России четкий сигнал о том, что мы готовы начать переговоры. Петр Павел, президент Чехии

Также он призывал использовать все способы воздействия, вт том числе санкции, на Россию, чтобы она также приступила к мирным переговорам в ближайшие недели, причем на условиях Украины. По словам Павла, сейчас у Запада есть возможность продолжать оказывать давление на российские власти.

Ранее мы сообщали, что Чехия не будет продавать Украине самолеты L-159 для борьбы с беспилотниками.

Фото: YouTube / Офіс Президента України