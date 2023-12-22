В ЕС не поддержали идею продления транзита газа из России через Украину

Кадри Симсон оценила перспективы сотрудничества между ЕС и Москвой.

Европейский союз выступает против продления соглашения о транзите российского природного газа в ЕС через украинскую территорию после 2024 года.Соответствующее заявление сделала в рамках пресс-конференции с журналистами европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон по результатам рабочей встречи с профильными министрами.

ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией, но мы изучаем, как можно использовать украинскую газовую инфраструктуру в будущем. Кадри Симсон, еврокомиссар

Напомним, что в 2023 году году Москва поставила в Евросоюз через украинскую газотранспортную систему порядка 14 миллиардов кубометров природного газа. Кадри Симсон добавила, что в ЕС после двух лет действия программы REPowerEU могут импортировать топливо по альтернативным маршрутам.

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Фото и видео: European Commission