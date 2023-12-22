В ЕК объяснили, почему в новом пакете санкций не запретили газ из России

Разногласия среди стран-членов Европейского союза не позволили региональным властям внести в 13-й санкционный пакет против России запрет на природный газ. Соответствующее заявление сделала в рамках пресс-конференции с журналистами в Баку европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон. Иностранная чиновница пояснила СМИ, что ограничения и запреты в отношении России сильнее должны бить именно по тем, против кого они вводятся и направлены, а не по тем, кто их принимает. Гостья властей Азербайджана напомнила о цели ЕС, которая заключается в полном избавлении себя от российского природного газа к 2027 году.
Нам нужно единогласие, каждый должен поддержать предложение. Мы утвердили 13-й пакет санкций против России, но некоторые сырьевые товары не под санкциями, потому что санкции всегда должны посылать ясный сигнал тому, кто их заслуживает.
Кадри Симсон, еврокомиссар
ЕС подключил Украину к механизму совместных закупок газа.
Фото и видео: European Commission
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все