ЕС подключил Украину к механизму совместных закупок газа

Кадри Симсон рассказала об энергетических поставках киевскому режиму.

Евросоюз подключил Украину к механизму совместных закупок природного газа. Соответствующее заявление в ходе выступления перед депутатами из профильного комитета по промышленности от Европейского парламента в Брюсселе сделала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Чиновница заметила, что благодаря такой системе киевский режим получит дополнительно два миллиарда кубометров топлива. Эксперт напомнила коллегам о том, что страны-участницы ЕС уже передали украинским властям 1600 электрогенераторов и 1400 трансформаторов, а также занимаются поставками в страну солнечных батарей.

Мы интегрировали Украину в платформу совместных закупок газа с целью обеспечить дополнительно 2 миллиарда кубических метров газа. Кадри Симсон, еврокомиссар по энергетике

В рамках механизма газовые компании европейского союза и компании, потребляющие "голубое топливо" в странах ЕС, представят свои энергетические потребности в его импорте. Затем руководством региона будет произведен поиск предложения газа на мировых рынках для осуществления совместных закупок. Российский газ через эту схему покупать будет невозможно приобрести.

В Еврокомиссии не ожидают легкого нового года в энергетике ЕС.

Фото и видео: YouTube / European Parliament