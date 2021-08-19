Боррель: события в Афганистане стали катастрофой, которую не предвидели разведки

Кроме того, по его словам, развитие ситуации стало неожиданным и для самих боевиков.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что западные разведки не смогли предвидеть события в Афганистане. Об этом он сказал в ходе внепланового заседания комитетов ЕП по иностранным делам и по вопросам развития.

По словам Борреля, развитие ситуации стало неожиданным и для самого движения "Талибан"* (террористическая организация, запрещена в РФ).

Это катастрофа и кошмар для афганского народа и для доверия Западу в мире. Где были наши разведки, которые не смогли этого предусмотреть. Я уверен, что даже боевики не могли этого предвидеть. Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС

Он отметил, Запад инвестировал в Афганистан огромные средства, однако это не помогло для стабилизации государства. По словам Борреля, первоначальной задачей в Афганистане была ликвидация террористической организации "Аль-Каида"* (запрещена в РФ), но позже появилась другая цель, которая заключалась в построении на территории Афганистана современного государства.

Ранее Боррель заявил, что вывод войск Соединенных Штатов из Афганистана и приход к власти боевиков стали большим геополитическим событием с момента присоединения Крыма к РФ.

Видео: European Comission