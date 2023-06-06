В ЕС назвали атаку на Каховскую ГЭС новым витком эскалации на Украине

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил о том, что в Брюсселе решительно осуждают атаку, которой подверглась дамба Каховской гидроэлектростанции. В МИД ЕС подчеркнули, что произошедшее может иметь в последствии ужасные экологические и гуманитарные последствия. Такое мнение специалист высказал в рамках регулярного брифинга с журналистами.
Разрушение дамбы Каховской ГЭС ставит под угрозу инфраструктуру и гражданских лиц на Украине, ЕС решительно осуждает варварскую ужасную атаку против этого жизненно важного объекта инфраструктуры.
Петер Стано, сотрудник МИД ЕС
При этом Петер Стано не стал обвинять какую-либо сторону напрямую в произошедшем на Каховской ГЭС. Чиновник указал прессе на то, что ситуация происходит в контексте региональной агрессии и ечь идет о новом витке эскалации украинского кризиса.
В ЕС отреагировали на атаку украинских дронов на Москву.
Фото и видео: YouTube / European Commission
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