В ЕС назвали атаку на Каховскую ГЭС новым витком эскалации на Украине

Петер Стано считает, что произошел новый виток эскалации на Украине.

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил о том, что в Брюсселе решительно осуждают атаку, которой подверглась дамба Каховской гидроэлектростанции. В МИД ЕС подчеркнули, что произошедшее может иметь в последствии ужасные экологические и гуманитарные последствия. Такое мнение специалист высказал в рамках регулярного брифинга с журналистами.

Разрушение дамбы Каховской ГЭС ставит под угрозу инфраструктуру и гражданских лиц на Украине, ЕС решительно осуждает варварскую ужасную атаку против этого жизненно важного объекта инфраструктуры. Петер Стано, сотрудник МИД ЕС

При этом Петер Стано не стал обвинять какую-либо сторону напрямую в произошедшем на Каховской ГЭС. Чиновник указал прессе на то, что ситуация происходит в контексте региональной агрессии и ечь идет о новом витке эскалации украинского кризиса.

В ЕС отреагировали на атаку украинских дронов на Москву.

Фото и видео: YouTube / European Commission