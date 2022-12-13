В ЕС отреагировали на атаку украинских дронов на Москву

Петер Стано призвал Россию не заниматься "эскалацией конфликта".

В настоящее время Евросоюз не располагает подробностями атаки БПЛА в Москве, но призывает российские власти не использовать этот инцидент как предлог "для эскалации" регионального конфликта с Украиной. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Мы приняли к сведению сообщения, утверждающие о пролетах БПЛА в Московской области, мы не должны комментировать это, у нас нет информации об источниках, деталей произошедшего. Я могу лишь повторить настоятельный призыв ЕС к России не использовать такой инцидент для эскалации незаконной агрессии против Украины. Петер Стано, представитель МИД ЕС

Напомним,что российское министерство по обороне рассказало о том, что во вторник утром 30 мая Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по объектам в Москве и Подмосковье. В общей сложности противниками было задействовано восемь дронов самолетного типа. Пять из них оказались сбиты из зенитно-пушечного комплекса на территории Московской области, еще три - подавлены средствами РЭБ и отклонились от намеченных целей.

Евросоюз может принять меры против Польши из-за закона о "влиянии России".

Фото и видео: YouTube / European Commission