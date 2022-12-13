Евросоюз может принять меры против Польши из-за закона о "влиянии России"

Дидье Рейндерс рассказал, что ЕС обеспокоен новой инициативой Варшавы.

Евросоюз изучает решение польских властей о создании комиссии по изучению "влияния России", которая получила возможность лишать граждан права быть избранными на государственные должности во внесудебном порядке. Соответствующее заявление перед журналистами в Брюсселе сделал местный европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Чиновник выступил перед началом проведение Совета ЕС по общим вопросам. Он пояснил, что не исключает принятия мер в отношении Варшавы.

Мы обеспокоены ситуацией в Польше в связи с созданием специальной комиссии, которая может лишить граждан права быть избранными на государственные должности. Это будет возможно сделать простым административным решением без обращения в суд... Дидье Рейндерс, еврокомиссар по юстиции

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Фото и видео: YouTube / European Commission