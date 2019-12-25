В ЕС из-за санкций застряли тысячи российских вагонов

Проблемы с грузом фиксируются в Финляндии и Литве.

В Евросоюзе из-за санкций на железной дороге застряли тысячи российских вагонов. Об этом информацией поделились журналисты "Коммерсанта". В СМИ уточнили, что отечественные транспортные операторы обратились за помощью в Минтранс. Они рассказали, что груз и транспорт остановлен на территории Литвы, по которой следовал транзитом. Речь идет примерно о тысячи вагонов, отправляющихся в Калининградскую область. Также в Финляндии застряли цистерны с нефтяными грузами.

По требованию литовских властей проводятся продолжительные (от 7 до 14 дней и более) проверки номенклатуры перевозимого товара, сведений о платеже за перевозку на предмет соблюдения антироссийских санкций. письмо Союза операторов железнодорожного транспорта

Эксперты пояснили, что фиксируется порча вагонов, проходящих через Литву. Эти инциденты стали носить "системный характер". Речь идет о том, что вандалы рисуют на российских составах граффити. При этом когда вагоны покидают Литву, никаких нарушений не фиксируется.

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