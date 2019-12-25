Члены Конгресса "разъяснят ситуацию" на Украине колегам из Индии, ОАЭ, ФРГ, Непала и Польши.

The Hill: США направят делегацию в пять стран для усиления поддержки Украины. В американском издании уточнили, что законодатели отправляются за границу, чтобы убедить там власть на местах осудить происходящее на Украине. В СМИ опубликован соответствующий документ, в котором говорится о работе сенатора Марка Келли и еще четырех членов Палаты Представителей. Они должны будут уехать в Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Германию, Индию и Польшу. Официальный визит международным коллегам будет нанесен в течение девяти дней.

Эта сильная делегация будет иметь возможность встретиться с военным руководством и войсками США в Польше, чтобы узнать, как они могут продолжать поддерживать Украину и наших союзников по НАТО. совместное заявление конгрессменов США

В США считают, что страны, в которые собираются американские представители, не в достаточной степени поддерживают западные попытки "изолировать Россию" на глобальной арене.

Полковник армии ВС США Макгрегор доказал провал украинской тактики США.

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