Дуглас Макгрегор рассказал, что у ВСУ осталось несколько недель обороны из-за недостатка обеспечения.

Американский полковник из армии Дуглас Макгрегор доказал провал украинской тактики США. С Соответствующим заявлением военный выступил в эфире местного телеканала. По словам специалиста, Вашингтон сейчас умышленно усиливает антироссийские настроения для того, чтобы отвлечь население страны от собственной катастрофы, разворачивающейся в США. При этом эксперт не думает, что событий на Украине реально значительно влияют на государства, а политика дискредитации Москвы провалилась еще в самом зачатке.

Экс-военнослужащий США признался, что большинство американцев понимают слабую зависимость ситуации в США от происходящего на Украине. Он также назвал нонсенсом заявление о том, что во внутренних проблемах США виновата российская сторона.

…Используются понятия геноцида. Это необоснованные утверждения, никто не подтверждает эти факты. Они пытаются на скорую руку мобилизовать антироссийские чувства. Дуглас Макгрегор, экс-военный

По мнению специалиста, критику не выдерживают и заявления о том, что Россия планирует использовать ядерное оружие. Макгрегор считает, что такой вариант развития возможен лишь в одном случае - если будет предпринята аналогичная агрессия со стороны США по территории РФ. Эксперт добавил, что сейчас специальная военная операция России на Украине проходит финальный этап. Военные уже заблокировали порядка 40-60 тысяч сил ВСУ и нацбатов на территории с площадью в 150-200 квадратных миль. Макгрегор подчеркнул, что сторона противника зажата в окопах, а материального обеспечения у них нет, включая амуниции, питьевой воды и топлива. По словам экс-военного США, у ВСУ осталось несколько недель на то, чтобы держаться.

Много гражданских – русских, живущих там. Они сейчас окружены. И российская армия будет продвигаться аккуратно, чтобы избежать жертв среди гражданских, но они уничтожат украинские войска. Дуглас Макгрегор, экс-военный

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Фото и видео: YouTube / Col Macgregor Clips / Fan Channel