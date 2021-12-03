В ЕС допустили вступление Молдавии в союз без Приднестровья

Янис Мажейкс считает, что территориальная проблема не должна мешать интеграции.

Глава делегации Европейского союза на территории Молдавии Янис Мажейкс заявил в эфире местного телеканала Vocea Basarabiei, что рассчитывает на решение приднестровской проблемы до момента вступления республики в состав ЕС. Однако политик допустил, что для государства существует вероятность интеграции к союзникам без спорного участка земли. Ранее глава государства Майя Санду заявила, что не исключает возможную интеграцию в ЕС только правобережья страны, без включения в ЕС Приднестровья. По словам действующей главы республики, региональный конфликт можно будет урегулировать после вступления в организацию.

Мы надеемся, что когда Молдавия присоединится к ЕС, эта проблема будет решена. Продолжим поддерживать поиск мирного решения. Но это не единственно возможный вариант. Янис Мажейкс, глава делегации ЕС в Молдавии

Гость программы пояснил, что Брюссель не хотел бы столкнуться с проблемой зависимости процесса европейской интеграции от решения приднестровского конфликта.

Глава ЕК призвала не ориентироваться на 2030 год в вопросе расширения ЕС.

Фото и видео: YouTube / Vocea Basarabiei