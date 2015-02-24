Глава ЕК призвала не ориентироваться на 2030 год в вопросе расширения ЕС

Урсула фон дер Ляйен оценила перспективы Молдавии в ЕС.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала не ориентироваться на 2030 год как дату для расширения Евросоюза Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе пресс-конференции с журналистами в брюсселе. Иностранная представительница ЕК отметила, что такой процесс основан на заслухах бывшей советской республики. Также она обусловила открытие переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда условий. Такой информацией спикер поделилась со СМИ, отвечая на вопрос о том, считает ли глава ЕК, что Кишинев сможет выполнить все условия для вступления в состав ЕС к 2023 году.

Я уверена, что Молдавия быстро продвинется на своем пути в ЕС. Ее усилия впечатляют. Но поскольку мы говорим, что членство в ЕС – это процесс, основанный, в первую очередь, на заслугах, не стоит ориентироваться на 2030 год. У кого-то это может произойти быстрее или медленнее. Црсула фон дер Ляйен, глава ЕК

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Фото и видео: YouTube / European Commission