Урсула фон дер Ляйен оценила реформы, проведенные киевским режимом.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в состав Евросоюза зависят от проведения реформ и принципа предоставления членства "по заслугам". Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе пресс-конференции в Брюсселе с журналистами. Она ответила на вопрос СМИ о том, сколько по времени фактически такие обсуждения могут длиться. Ранее руководство ЕК рекомендовало странам-членам начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. Иностранные специалисты дополнительно выпустили предоставление по переговорным рамкам выполнение Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий.

Сроки зависят от реформ, а также от принципа "членства по заслугам". Но как только Евросовет примет формальное решение о начале переговоров, они смогут стартовать немедленно. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

ЕК рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве в ЕС.

Фото и видео: European Commission