ЕК рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдавией о членстве в ЕС

Урсула фон дер Ляйен объяснила такую рекомендацию к странам-членам Евросоюза.

Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в состав Евросоюза Молдавии и Украины. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции в Брюсселе сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Чиновница заметила, что к подобному решению специалисты пришли, основываясь на прогрессе по выполнению киевский режимом и Кишиневом рекомендаций и задач по реформированию.

Комиссия рекомендует Совету начать переговоры о вступлении с Украиной <…> и Молдавией. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Напомним, что формальное решение о начале переговорного процесса главы государств и правительств ЕС будут обсуждать на саммите в Брюсселе 14-15 декабря.Постановление должны единогласно одобрить все члены Европейского союза. Обе бывшие советские республики получили статус кандидатов в ЕС в июне 2022 года.

Глава Еврокомиссии прибыла в Киев.

Фото и видео: European Commission