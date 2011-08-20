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Глава Еврокомиссии прибыла в Киев

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Урсула фон дер Ляйен прибыла на Украину ради обсуждения вопроса членства страны в ЕС.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев. Соответствующее заявление сделали западные и местные журналисты. Известно, что политик планирует выступить на заседании в Верховной Раде. Ранее депутат Алексей Гончаренко добавил, что в субботу ожидается приезд в Киев главы Еврокомиссии, предположительно, она должна посетить украинскую  столицу с позитивными решениями с саммита ЕС в Брюсселе относительно начала переговоров о присоединении страны к Евросоюзу. Сама Урсула фон дер Ляйен написала в социальных сетях о том, что совершает рабочий визит ради того, чтобы обсудить с властями путь европейской интеграции Украины, а также финансовую помощь, которая требуется для восстановления страны.

Рада вернуться в Киев... Я здесь, чтобы обсудить путь вступления Украины в ЕС.

Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК 

Глава ЕК: на саммите ЕС будет просить деньги на Украину.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: евроинтеграция, еврокомиссия, евросоюз, рабочая поездка, урсула фон дер ляйен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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