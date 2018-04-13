В ЕС допустили усиление мер против Косово за нежелание деэскалации

Петер Стано оценил ситуации, которая сложилась между Сербией и Косово.

Евросоюз согласовал определенные меры против самопровозглашенного, непризнанного региона Косово в качестве реакции на продолжающуюся эскалацию в регионе. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Эксперт заметил, что меры приняты в качестве инструмента, показывающего серьезную настроенность стран по деэскалации кризиса.

Это не санкции и не ограничительные меры... в отношении нашей реакции, если такая деэскалация не происходит… Эти меры временные, они могут быть усилены или отменены. Они включают приостановку визитов, заседаний комитетов, запланированных мероприятий, а также нашего финансового сотрудничества с Косово. пресс-секретарь МИД ЕС

Иностранец отказался публично прокомментировать вопрос о том, могут ли такие меры включить приостановку соглашения о смягчении визового режима с Косово, которое должно начать действовать с января 2024 года. Петер Стано заметил, что сейчас не будет вдаваться в детали. Он призвал премьер-министра Косова АльбинаКурти реализовать необходимые шаги по деэскалации проблемы.

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Фото и видео: European Commission