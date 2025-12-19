Глава ЕК хочет подписать соглашение с MERCOSUR, не дожидаясь обязательного одобрения Европарламента.

Фракция в Европейском парламенте "Патриоты Европы" готовится предложить вынести очередной вотум недоверия Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, а голосование по нему может пройти на следующей неделе. Соответствующими данными поделились западные журналисты из издания Politico со ссылкой на местных чиновников. Авторы материала указали читателям, что обсуждение вопроса может произойти, скорее всего, 19 января, а голосование будет намечено на 22 число.

Урсула фон Дер Ляйен сталкивается с... предложением вотума недоверия: группа "Патриоты Европы" предложит вынести вотум недоверия Еврокомиссии в среду. статья иностранной газеты

СМИ пишет о том, что в тексте резолюции Еврокомиссия обвиняется в неспособности защитить региональных фермеров от несправедливой конкуренции на фоне одобрения коллективным Брюсселем скандального соглашения со странами южноамериканского общего рынка Меркосур. Известно, что глава Еврокомиссии 17 января отправится в Парагвай подписывать соглашение с экономическим партнером, не дожидаясь обязательного утверждения документа Европарламентом.

Венгрия намерена через Суд ЕС добиться блокировки соглашения с MERCOSUR.

