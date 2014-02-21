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В ЕК заявили об отсутствии у ЕС единой позиции по ударам вглубь России

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Петер Стано рассказал, что сейчас страны-члены самостоятельно принимают решения.

В Европейской комиссии, комментируя слова российского президента Владимира Путина об ударах западным оружием по территории РФ, заявили о том, что "ничто не изменит их позицию", а военная помощь армии киевского режима продолжится. Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства по иностранным делам Евросоюза Петер Стано на регулярном брифинге с журналистами.  Иностранный дипломат заметил, что у стран-членов в коллективном Брюсселе нет единой позиции относительно выдачи разрешения для Вооруженных сил Украины, поэтому каждое государство принимает решение самостоятельно о тех условиях, на которых ВСУ могут использовать западные поставки.

Ничто из того, что он сказал, не приведет к изменению нашей позиции... Разговоры о снятии ограничений по использованию поставляемого странами ЕС оружия продолжаются. Мы видим результат таких дискуссий, некоторые страны снимают ограничения.

Петер Стано, пресс-секретарь МИД ЕС

ЕК не стала комментировать сообщения о мирном плане Германии по Украине.

Фото и видео:  European Commission

Теги: дальнобойное оружие, еврокомиссия, евросоюз, петер стано
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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