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ЕК не стала комментировать сообщения о мирном плане Германии по Украине

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Петер Стано не стал оценивать инициативу Берлина.

Европейская комиссия не комментирует сообщение западных СМИ о немецком мирном плане по Украине, так как коллективный Брюссель продолжает поддерживать "формулу Зеленского". Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства по иностранным делам Евросоюза Петер Стано на регулярном брифинге с журналистами.  Иностранный дипломат указал прессе на то, что любой сценарий по решению регионального кризиса между Москвой и Киевом должен основываться на Уставе ООН, учитывать международное право, территориальную целостность и суверенитет.

Мы не комментируем и не интерпретируем сообщения СМИ по упоминаемым инициативам.  Для нас самым достойным планом на настоящий момент является план  Зеленского, мы работаем с Украиной, международными партнерами над тем, чтобы сделать его возможным.

Петер Стано, пресс-секретарь МИД ЕС

ЕК назвала условия для выделения средств из фонда ЕС для Западных Балкан.

Фото и видео:  European Commission

Теги: германия, еврокомиссия, переговоры, петер стано
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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