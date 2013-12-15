ЕК не стала комментировать сообщения о мирном плане Германии по Украине

Петер Стано не стал оценивать инициативу Берлина.

Европейская комиссия не комментирует сообщение западных СМИ о немецком мирном плане по Украине, так как коллективный Брюссель продолжает поддерживать "формулу Зеленского". Соответствующее заявление сделал официальный представитель министерства по иностранным делам Евросоюза Петер Стано на регулярном брифинге с журналистами. Иностранный дипломат указал прессе на то, что любой сценарий по решению регионального кризиса между Москвой и Киевом должен основываться на Уставе ООН, учитывать международное право, территориальную целостность и суверенитет.

Мы не комментируем и не интерпретируем сообщения СМИ по упоминаемым инициативам. Для нас самым достойным планом на настоящий момент является план Зеленского, мы работаем с Украиной, международными партнерами над тем, чтобы сделать его возможным. Петер Стано, пресс-секретарь МИД ЕС

ЕК назвала условия для выделения средств из фонда ЕС для Западных Балкан.

Фото и видео: European Commission