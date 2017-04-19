ЕК назвала условия для выделения средств из фонда ЕС для Западных Балкан

Ана Писонеро назвала требования, которые коллективный Брюссель выдвигает в отношении Белграда.

Соответствие внешней политике Европейского союза и соблюдение введенных Евросоюзом санкционных ограничений является одним из условий для выделения финансирования из фонда ЕС для развития государств Западных Балкан. Такой информацией во время выступления на регулярном брифинге в Брюсселе с журналистами поделилась официальный представитель Еврокомиссии Ана Писонеро. Иностранная чиновница ответила на вопрос СМИ о том, могут ли "хорошие отношения" балканских стран с Москвой лишить их европейских денежных средств.

Идет оценка планов реформ, поданных ранее балканскими странами, включая Сербию. Для выделения финансирования необходимо успешное выполнение социально-экономических реформ и реформ в области фундаментальных принципов и ценностей. Ана Писонеро, сотрудница ЕК

Напомним, что официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано указал прессе на то, что руководство ЕС призывает Белград отказаться от укрепления отношений с Россией, так как это противоречит обязательствам страны как кандидата на вступление в Европейский союз. Таким образом эксперт прокомментировал результаты рабочей встречи президента России Владимира Путина и вице-премьера Сербии Александра Вулина, проведенную на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Еврокомиссия пока не считает Telegram очень крупной онлайн-платформой.

Фото и видео: European Commission