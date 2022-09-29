В ЕК заявили о причастности к ЧП на "Северных потоках" некого государства

Ильва Юханссон рассказала, что пока что рано публично говорить о виновных в происшествии.

В Европейской комиссии заявили о возможной причастности к чрезвычайному происшествию на "Северных потоках" некого государства. Об этом в ходе интервью для немецкого телеканала ZDF рассказала местный европейский комиссар по внутренним делам Евросоюза Ильва Юханссон.

Насколько я могу судить, это очень продуманная атака, которая не может быть осуществлена обычной группой людей. Таким образом, существует высокий риск, что за этим все-таки стоит некое государство. Ильва Юханссон, еврокомиссар

Ильва Юханссон полагает, что руководство ЕС должно приложить больше усилий в сфер безопасности, чтобы предотвратить подобные атаки на гражданскую энергетическую инфраструктуру региона в будущем. Комиссар уверена в том, что из-за эскалации проблемы Брюссель должен организовать стресс-тест в качестве реакции на произошедшее с российскими трубопроводами. Ильва Юханссон добавила, что в ЕС есть подозрения относительно ответственных за ситуацию лиц, однако, по ее словам, пока что рано говорить о виновных.

Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten