ЕК планирует провести стресс-тест для критической инфраструктуры Евросоюза

Ильва Юханссон не исключила новых диверсий на трубопроводах Евросоюза.

Европейская комиссия планирует провести стресс-тест для критической инфраструктуры Евросоюза из-за инцидентов, которые зафиксированы на российских трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2". Соответствующей информацией с немецкими журналистами поделилась еврокомиссар Ильва Юханссон. Она выступила в эфире местного телеканала ZDF.

Это момент, в который мы должны делать больше. Мы со стороны ЕК после этой диверсии предложим провести стресс-тест для предприятий - участников критической инфраструктуры. Ильва Юханссон, еврокомиссар

Эксперт уточнила, что работа по совершенствованию мер энергетической защиты европейской инфраструктуры началась на территории ЕС давно. Ильва Юханссон полагает, что подобная диверсия может повториться "если не завтра, то в любой другой день".

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Фото и видео: YouTube / ZDFheute Nachrichten