Еврокомиссия предложила создать правовой механизм для ограничения цен на российскую нефть

Урсула фон дер Ляйен рассказала о том, что "потолок цен" скажется на уровне доходов России.

Еврокомиссия готовит законодательную основу, позволяющую вводить ограничения цен на российскую нефть. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами в Брюсселе сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Европейская чиновница отметила, что данное решение входит в новый санкционный пакет против России, вводимого из-за проведения референдумов о присоединении к составу РФ Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

"Большая семёрка" достигла принципиального соглашения по ограничению цен на нефть из России для третьих стран… Сегодня в этом пакете мы определяем законодательную базу для установления потолка цен на нефть. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Эксперт напомнила о том, что ранее страны-участницы Евросоюза смогли договориться о запрете на закупку российской нефти, которая перевозится морским путем. Однако ряд развивающихся государств все еще нуждаются в получении российского ресурса по низкой стоимости. Новое постановление ЕК позволит этим странам не только сократить доходы Москвы, но также приведет к стабилизации ситуации на глобальном энергетическом рынке.

Глава ЕК Ляйен предложила ввести запрет на экспорт в Россию авиатехники и химвеществ.

Фото и видео: European Commission