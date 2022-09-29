Глава ЕК Ляйен предложила ввести запрет на экспорт в Россию авиатехники и химвеществ

Урсула фон дер Ляйен рассказала о том, как запреты ЕС должны повлиять на экономику и оснащение ВС РФ.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила странам-членам Евросоюза ввести запрет на экспорт в Россию авиационной техники, их электронных компонентов, а также ряда определенных химических веществ. Соответствующее заявление чиновница сделала перед журналистами в Брюсселе, выступая на пресс-конференции.

Глава ЕК уверена в том, что дополнительный санкционный пакет с указанными пунктами связаны с ключевыми технологиями, которые российская сторона может использовать в помощь Вооруженными силам РФ в ходе специальной военной операции на Украине. Урсула фон дер Ляйен добавила, что новый пакет ограничений будет включать в себя и требования по внедрению потолка цен на нефть, которая поставляется Россией в европейский регион. Евросоюз запретит своим гражданам входить в состав руководства российских государственных компаний.

Глава ЕК фон дер Ляйен: санкции ЕС лишат Россию дополнительно семи миллиардов евро доходов.

Фото и видео: European Commission