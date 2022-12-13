В ЕК заявили о невозможности продвинуть в ООН идею трибунала по Украине

Дидье Рейндерс рассказал о том, что страны ЕС работают над формирование большинства в ГА ООН по началу процесса.

В Европейской комиссии заявили о невозможности продвинуть в Генеральной Ассамблее ООН идею судебного трибунала по Украине, направленного против России. Эта тема не входит в компетенции данной международной структуры, а является прерогативой Совета Безопасности Всемирной организации. Соответствующее заявление в преддверии заседания профильных министерств юстиции заявил местным журналистам в Швеции европейский комиссар Дидье Рейндерс. Он добавил, что чиновники продолжат между собой обсуждать вопрос по привлечению ответственных за военные преступления лиц к ответственности.

Мы ищем пути организации процесса по этому вопросу. Первым шагом может стать создание какого-то аналога органа прокуратуры для сбора улик.. Дидье Рейндерс, еврокомиссар по юстиции

Эксперт добавил, что странами ЕС рассматриваются разные варианты движения по этому пути, но какой-либо конкретики пока нет. По мнению Дидье Рейндерса, для начала участникам требуется добиться поддержки международных партнеров в необходимости начала процесса. Пока что страны-участницы ЕС не способны сформировать необходимое большинство в В ГА ООН.

ЕС продолжит обсуждать с G7 введение лимита цен на российские нефтепродукты.

Фото и видео: European Commission