Ева Гринчирова прокомментировала письма к ЕС Будапешта и Братиславы с жалобой на ВСУ.

Нефтепровод "Дружба" в России не должен подвергаться ударам, так как объект является частью европейской энергетической безопасности. Еврокомиссия обсудила этот вопрос с властями из киевского режима.Соответствующее заявление сделала на брифинге с местными журналистами от 28 августа официальный представитель ЕК Ева Гринчирова. Таким образом иностранная чиновница прокомментировали ситуацию, из-за которой Словакия и Венгрия ранее обратились в Брюссель с жалобой на перебои в поставках нефти по трубопроводу "Дружба" из-за атак Вооруженных сил Украины. Две страны-члена ЕС просят гарантировать их безопасность.

Критическая инфраструктура должна быть защищена всеми сторонами, энергетическая безопасность не пострадала, но, тем не менее, энергетическая безопасность остается критически важной, и нефтепровод "Дружба" не является исключением из этого правила. Ева Гринчирова, представитель ЕК

Фото: European Commission