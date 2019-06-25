Глава ЕК анонсировала 19-й пакет санкций против России

По ее словам, страны ЕС продолжают усиливать давление на Москву.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 19-й пакет санкций против России. Об этом она рассказала журналистам.

По ее словам, страны ЕС продолжают усиливать давление на Москву. Глава ЕК отметила, что идет продвижение по вопросу использования замороженных российских активов для обороны и восстановления Украины.

Мы продолжаем усиливать наше давление на Россию, что означает усиление нашего санкционного режима. Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии

Ранее мы сообщали, что главы МИД ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России 29-30 августа.

Фото: YouTube / DRM News