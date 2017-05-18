Главы МИД ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России 29-30 августа

Сотрудница ЕК Ариана Подеста подтвердила планы по утверждению перечня до конца месяца.

Главы внешнеполитических ведомств европейского союза обсудят 19-й пакет санкционного давления против России на неформальной встрече "Гимних", которая состоится в Копенгагене в период с 29 по 30 августа. Соответствующее заявление журналистам новостного агентства "ТАСС" сделал собственный источник в одной из дипломатических миссий в коллективном Брюсселе.

Мы уже приняли 18 пакетов санкций против России, сейчас мы работаем над 19-м пакетом санкций и надеемся принять его в следующем месяце... Можете быть уверены, мы полностью сохраним санкционное давление на Россию, все остальное - чистые спекуляции. Ариана Подеста, официальный представитель ЕК

Напомним, что формат "Гимних" проводится странами-членами ЕС дважды в год. Ранее Ариана Подеста отказалась раскрыть СМИ содержание этого пакета. Иностранная чиновница указала, что Еврокомиссия не комментирует меры ограничения и запреты до их официального утверждения. Эксперт полностью исключила возможность смягчения санкций в адрес Москвы в случае заключения перемирия между Украиной и Россией в ходе дипломатического урегулирования регионального кризиса. По словам Подесты, утечки в СМИ таких сведений являются в реальности "чистыми спекуляциями".

Уитакер назвал следующий шаг США в попытке урегулирования на Украине.

