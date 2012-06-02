Мэттью Уитакер указал на причину введения дополнительных санкций против Москвы.

Новое санкционное давление со стороны Вашингтона против России станет "очевидным" следующим шагом американской администрации при президенте-респкбликанце Дональде Трампе по завершению регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, выступая в эфире местного телеканала The Bloomberg. Иностранный специалист заметил, что несмотря на эффективность противостояния Москвы западным экономическим ограничениям, Белый дом все же намерен "разыграть эту карту" ради формирования необходимых условий для достижения режима прекращения огня.

Вторичные санкции и пошлины против… Китая, Индии и Бразилии, покупающих нефть, которую добывает Россия, являются очевидным следующим шагом в попытке попытаться положить конец конфликту. Мэттью Уитакер, постпред США в НАТО

Напомним, что Дональд Трамп ранее заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10-12 дней. Глава США сослался на отсутствие прогресса в мирном урегулировании конфликта. Вашингтон угрожает ввести 100-процентные пошлины на товары из России, а также предусмотреть вторичные санкции против тех стран мира, которые покупают российскую нефть, в том случае, если между Москвой и Киевом не будет достигнуто соглашение о режиме прекращении огня. При этом американский политический лидер отметил, что не уверен, подействуют ли эти пошлины на российское руководство.

Постпред США при НАТО: Вашингтон на деньги ЕС передаст Украине ненужное оружие.

Фото и видео: YouTube / Bloomberg Podcasts