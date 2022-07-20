В ЕК заявили, что "Северный поток - 2" не сертифицирован и не может работать

Урсула фон дер Ляйен рассказала также о работе "Северного потока".

Российский газопровод "Северный поток - 2" не сертифицирован, поэтому не может эксплуатироваться на территории Евросоюза ни при каких обстоятельствах. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции в Брюсселе сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Северный поток - 2" не сертифицирован и не может работать. Что касается "Северного потока", то России никто не мешает поставлять газ в ЕС по нему, поскольку Канада решила вернуть газовую турбину и она уже отправлена. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

ЕС решил готовиться впервые провести зиму без российского газа.

Фото и видео: European Commission